プレミアリーグ 25/26の第38節 ウェストハムとリーズの試合が、5月25日00:00にロンドン・スタジアムにて行われた。 ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、パブロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ルーカス・ヌメチャ（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）