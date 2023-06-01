イラン・サッカー連盟は23日、W杯北中米大会出場予定の同国代表のベースキャンプ地を予定していた米アリゾナ州トゥーソンからメキシコのティフアナに変更したと発表。国際サッカー連盟の承認を得たとしている。イランは米国と軍事的な緊張が続き、警備面での懸念が指摘されていた。拠点となるティフアナは米国と国境を接する北西部の町で、イランの1次リーグ3試合は米国で行われる。