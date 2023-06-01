「第87回オークス」は5月24日、東京競馬場で行われ、5番人気のジュウリョクピエロが差し切った。JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈（22）はJRA女性騎手として初G1制覇の偉業を成し遂げた。首差の2着にドリームコア。鞍上のルメールはレース後、自身のSNSで京都駅構内のディスプレーに映るオークスのニュース写真を添えて＜Seina’svictoryintheJapaneseOakseverywhere！（聖奈の日本のオークスの勝利