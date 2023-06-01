◇インターリーグブルージェイズ−パイレーツ（2026年5月24日トロント）開始わずか6秒の衝撃弾だ!パイレーツのスペンサー・ホーウィッツ内野手（28）が24日（日本時間25日）、ブルージェイズ戦に「1番・一塁」で先発出場。相手先発のシースから、初回に初球チェンジアップを捉えて右越え5号ソロをマークした。試合開始からわずか6秒の快弾。ブルージェイズの本拠地のファンは、その電光石火の一撃にほとんどのファンが何