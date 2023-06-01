現地５月24日、プレミアリーグの最終節が全会場同時クックオフで開催された。前節でアーセナルの22年ぶり優勝が決まったなか、欧州最高峰チャンピオンズリーグ（CL）の出場クラブも確定。アーセナルに加え、２位のマンチェスター・シティ、３位のマンチェスター・ユナイテッド、４位のアストン・ビラ、遠藤航が所属する５位のリバプールが切符を手にした。三笘薫を擁するブライトンは、先日にヨーロッパリーグ（EL）を制した