J1清水のMF宇野禅斗（22）が、ドイツ1部ボルシアMGへ移籍することが25日までに決定的となった。複数の関係者によれば、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド終了後に、メディカルチェックを経て正式な契約を結ぶ見通しで、契約期間は4年、移籍金は推定約1億円。宇野自身も決意を固め、これまで世話になった恩師らに移籍への思いを報告するなど準備を進めているという。昨季は東アジアE―1選手権で日本代表に初招集され
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