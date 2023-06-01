◇インターリーグブルージェイズ−パイレーツ（2026年5月24日トロント）ブルージェイーズの岡本和真内野手（29）が24日（日本時間25日）、本拠地でのパイレーツ戦に「6番・三塁」で先発出場。0−2の2回1死で回ってきた第1打席、相手先発ケラーの6球目、94.1マイル（約151.4キロ）の直球をとらえ、右翼フェンス直撃の右越え二塁打を放った。18日（同19日）のヤンキース戦以来、自身20打席ぶりの安打。不振に陥っていた背