ドジャース・大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）に本拠で行われるロッキーズ戦に先発することを24日（同25日）、デーブ・ロバーツ監督（53）が明言した。前回登板だった20日（日本時間21日）のパドレス戦では「1番・投手兼DH」で出場し、メジャー史上初めて投手による「プレーボール弾」を放った。投げては5回3安打無失点で今季4勝目。規定投球回に1イニング足りないものの防御率を0.73に向上させた。この日、ブルワ