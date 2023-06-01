5月24日に放送された『GIFT』（TBS系）第7話は、悩める親子の葛藤を照らした。選手権まで35日。打倒シャークヘッドを目標に掲げるブレイズブルズは、シャークを退団したブラッドリー（澤井一希）を招いて対策に取り組む。伍鉄（堤真一）は、広江（山口智子）から同居を提案され、昊（玉森裕太）と親子3人での暮らしが始まった。しかし、父親らしい接し方がわからず、伍鉄は悩む。 参考：『豊臣兄弟！』『GIFT