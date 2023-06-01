◇ナ・リーグドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャースは6回以降を4投手が被安打1に封じ、救援陣は36イニング連続無失点へ伸ばして球団記録を更新した。新加入の守護神ディアスを右肘手術で欠いても安定感は抜群。野茂英雄が在籍していた98年4月に記録した33イニングを上回り、ロバーツ監督は「本当に素晴らしい。みんな自分の名前が呼ばれた時にしっかり仕事をしている」と絶賛した。