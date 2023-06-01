◇ナ・リーグドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）修正力が成長の証だ。ドジャース・佐々木が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に先発して5回3失点（自責点2）で3勝目を挙げた。初回3失点から立ち直り、2回2死から打者10人連続アウト。特に1番チョウリオから始まった5回はギアを上げ、最速99・5マイル（約160・1キロ）を計測した。「終わってしまったことは変えられない。残りのイニング