◇インターリーグブルージェイズ5−2パイレーツ（2026年5月23日トロント）19打席連続無安打のブルージェイズ・岡本は9回の守りで三塁に入り、守備のみの出場に終わった。6試合ぶりに先発を外れ、不振脱却へ試行錯誤中。「やることは何も変わらない。毎日同じ気持ちでやっている」と冷静に受け止め、「勝っていることが何より」とチームの4連勝を喜んだ。ジョン・シュナイダー監督は体の開きなどが不調の要因と分析し、