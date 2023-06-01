◇ナ・リーグドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャース・大谷は3試合ぶり＆今季16度目のマルチ安打で貢献した。「1番・DH」で出場し、7回に左腕ホールから中前打。今季最長の9試合連続安打へ伸ばした。さらに10―3の9回2死二、三塁からは右前適時打でトドメ。4試合連続打点は今季初だった。試合前にブルワーズのパット・マーフィー監督は大谷を「史上最高クラスの選手」と称賛。左腕2人を投