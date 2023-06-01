岐阜県大垣市の住宅で成人3人の遺体が見つかりました。目立った外傷はなく、警察が死因などを調べています。 24日午後4時ごろ、大垣市熊野町の木造2階建て住宅で親族の女性から住人の安否確認を求める110番通報がありました。 警察官が勝手口の窓ガラスを割って屋内を確認したところ、3人の遺体を発見しました。 警察によりますと、遺体は、50代から60代くらいの男性、70代から80代くらいの男性、70代から80代く