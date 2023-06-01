中国政府は、宇宙飛行士3人を乗せた有人宇宙船の打ち上げに成功したと発表しました。今回、香港出身の宇宙飛行士が初めて搭乗しています。日本時間25日午前0時8分、有人宇宙船「神舟23号」が、中国内陸部にある酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。この後、中国が建設した宇宙ステーション「天宮」にドッキングする予定です。「神舟23号」には宇宙飛行士3人が搭乗していて、そのうち1人は香港出身だということです。これ