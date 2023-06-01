◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）【記者フリートーク】地道な「朝活」が3年ぶりの放物線へ直結した。沖縄キャンプ打ち上げとともに、梅野はファーム調整を開始。日課にしたのが、全体練習前の早朝自主トレーニングだった。毎朝午前6時45分に球場入りし、室内練習場でフリー打撃や捕球練習。2軍では実戦の打席が限られることも視野に入れ、時間が許す限り、陰でバットを振り続けた。「若い子に“梅野