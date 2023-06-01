◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）阪神・大山が効果的な2本の適時二塁打を放った。1本目は6回無死一、二塁から左翼線へ運び4点目を叩き出す。開幕戦で白星を献上した左腕の竹丸を攻略すると、7回は2番手・田和から右越えの一打を打ち、6点目を挙げた。「何があるのかわからないのが野球。そういう意味では1点でも多く取らないといけない。追加点を取れ、勝利につながって良かった」。充実の表情で