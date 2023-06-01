◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）24日の巨人戦（東京ドーム）でプロ初本塁打を記録した阪神・立石正広内野手（22）の高川学園中時代の恩師・安藤拓氏（44）が本紙へ特別手記を寄せ、躍動する大物ルーキーの素顔を明かした。マサ、初本塁打おめでとうございます。ちょうどチームの遠征中で、子どもたちが“立石さんが打った！”と大騒ぎしているものですから（笑い）。急いで自分も映像を確認して。