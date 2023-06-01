◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）猛虎最強Gキラーの勢いは止まらない。阪神・才木は6回1/3を3失点にまとめ、今季5勝目で通算50勝に到達。球団最長記録となる巨人戦9連勝を飾った。「7回とか、ちょっともったいなかったけど、いい入りでいけたかなと思います」3者凡退と最高のスタートを切ると、5回までは無失点投球。6回は犠飛で1点返されたものの、オフに磨いてきた“新兵器”を駆使し最少失点で