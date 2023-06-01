◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）阪神は24日の巨人戦（東京ドーム）に6―3で勝利し、今季初の5連勝で12日ぶり首位に返り咲いた。ドラフト1位・立石正広内野手（22）が今季初めて三塁で先発。1―0で迎えた5回2死一塁の第3打席に右翼席へプロ第1号を放った。デビューから5試合連続安打は、2リーグ制以降の阪神新人選手では単独最長。相手のドラ1左腕・竹丸を粉砕した。巨人3連戦はすべてマルチ安打と躍