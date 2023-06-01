◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）阪神の森下が今季初めて左翼で先発し、レーザービームを披露した。2回先頭・ダルベックの三塁線を破る一打に猛チャージをかけて捕球すると、二塁・中野へノーバウンド送球しアウトにした。この日は、19日の1軍昇格後は左翼を守り続けていた立石が三塁へ、佐藤輝が右翼へ回り、昨年6月28日ヤクルト戦（神宮）以来となる左翼スタメンとなったが、平然とこなした。