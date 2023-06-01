◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）阪神・藤川監督が立石を三塁に置き、佐藤輝、森下を動かす守備位置のシャッフルをした。前日23日に、左翼の立石が中飛を追いすぎてあわや交錯する場面があった。配置転換について、指揮官は「適正ポジションにはめていけるか。交流戦でDHもある。とにかく良い形を目指す。動かなければ何も動かない」と説明した。キャリアが浅い外野守備の負担を減らすために、今