◇ファーム・リーグ阪神7―4オリックス（2026年5月24日SGL）阪神・今朝丸裕喜がファーム・リーグのオリックス戦（SGL）に先発し、プロ入り後では自己最速タイとなる150キロを連発した。「体づくりを積み重ねてやっているからちょっとずつ（球速が）上がっている」。昨年は常時140キロ中盤だった直球はこの日は、1、3回に3度ずつ150キロを記録。2回から5回までは走者を背負う展開も、粘りの投球を続け、6回4安打3失点（自