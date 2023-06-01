◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）阪神・佐藤輝明の勢いが止まらない。今季9度目の猛打賞をマークし、これまで最多だった24年の8度を、わずか46試合で塗り替えた。プロ野球記録の27度（10年ロッテ西岡、15年西武秋山）を視界に捉える驚異的なペースだ。開幕戦で3打数無安打に封じられた竹丸から、幸運な内野安打を含む2安打。7回には2番手・田和から、相手を突き放す右前適時打を放った。これで今季