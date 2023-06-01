◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）【赤星憲広視点】立石の右方向への打球は、飛距離が出る。5回のプロ1号も、外角真っすぐをライトスタンドに放り込んだものだった。外の球をスイングしたら普通は遠回りしてバットのヘッドが寝てしまうのだが、立石はそのヘッドが立ったままで、しかもリストが相当強いのだろう。最後にしっかり押し込めている。後ろが小さく、それでいてインパクトの後のフォロ