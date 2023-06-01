◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）阪神・岩崎が今季9セーブ目を挙げ、球団2位の山本和行が持つ130セーブにあと1に迫った。「勝てたので良かったです」。3点優勢の9回に登板。先頭・ダルベックを中飛に打ち取ると、続く大城は空振り三振。最後は浅野のバットも空を切らせた。「まあまあ1個ずつ頑張ります。ポジションはいつも関係ない」。積み重ねてきた記録を前にしても淡々とした表情を浮かべてい