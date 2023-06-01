◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）【阪神・藤川監督語録】▼立石と竹丸勝ち負けは別にして、ドラフト1位の対決が見られた。同期として、これからプロ野球界を盛り上げてほしい。▼立石はこれからここからさらに成長させなければいけない。（評価は）ファンの方にお任せして、私はそのスタイルでいきたい。▼才木をねぎらう立ち上がりからすきを見せず、いいゲーム展開をつくってくれた。▼