◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）阪神・及川は、先発・才木が7回1死から吉川に2ランを打たれて降板後、ピシャリと締めて6試合連続無失点。「難しい場面だったが、ゆっくり時間を使いながら、自分の間合いで投げられた」と安どしながら「球場の雰囲気にのまれないようにできたかな」と微笑んだ。