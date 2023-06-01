2026年に入ってからも食品の値上げが続き、毎日の食費を少しでも抑えたいですよね。そんな今こそ、頼りになるのが「ジャガイモ」です。1〜2個あるだけでも立派なおかずが作れ、アレンジの幅も豊富。腹持ちが良いので、家族の満足感をしっかり叶えてくれます。そこで今回は、手軽に作れるジャガイモの「節約おかず」8選をご紹介。ジャガイモが主役で、ご飯のおかず、子どものおやつ、大人のおつまみになるレシピを揃えていますƒ