プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「こっくり中華風 イカのオイスター焼きそば by 山下 和美さん」 「子どもにも人気！もっちり高野豆腐の甘辛照り焼き by 山下 和美さん」 「中華なます」 の全3品。 ゴマ油のきいたイカ焼きそばと、甘辛の高野豆腐の照り焼きで、ビールがすすみます。【主食】こっくり中華風 イカのオイスター焼きそば by 山下 和美さん オイスターソースとしょう