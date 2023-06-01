「鬼越トマホーク」の2人が、自転車の交通ルール順守を呼びかけました。警視庁大塚警察署の一日警察署長を務めた鬼越トマホークの2人は、交通安全教室で自転車に乗って交通ルールを確認しました。また、4月に始まった自転車の「青切符制度」についても注意を呼びかけました。