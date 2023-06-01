東京・新宿区で車が炎上し、運転手の男性がけがをしました。24日午後1時ごろ、新宿区四谷で軽自動車が信号機の柱に衝突して炎上しました。運転手の男性（30代）がけがをしましたが、命に別条はないということです。この事故の影響で現場は約1時間半にわたり、通行止めとなりました。