兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、警察は殺人容疑で42歳の男の逮捕状をとり全国に指名手配しました。殺人の疑いで指名手配されたのは、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）です。大山容疑者は今月13日ごろ、たつの市新宮町の住宅で、住人の田中千尋さん（52）を刃物のようなもので複数回突き刺して殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、大山容疑者は事件後、県内の複数の防犯カメラに映っているの