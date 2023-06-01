全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マグダレナ フレッチ] 1 - 0 [エレナ ガブリエル ルーズ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第1日がフランス パリで行われ、女子シングルス1回戦で、マグダレナ フレッチとエレナ ガブリエル ルーズが対戦した。 試合はエレナ ガブリエル ルーズ