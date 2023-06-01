中国南西部の重慶市で23日夜からの豪雨により土石流が発生し、これまでに3人が死亡、17人が行方不明となっています。国営メディアによりますと、重慶市で23日夜から24日の早朝にかけて豪雨により土石流が発生しました。これまでに3人が死亡、17人が行方不明となっていて救出活動が行われています。国営メディアは、現場付近の2時間の降雨量が約296ミリを記録したと伝えています。中国の内陸部の湖南省や湖北省、南部の広東省などで