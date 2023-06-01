福島県の伝統行事「相馬野馬追」で放馬した馬が人と衝突し、6人がけがをしました。相馬野馬追執行委員会によりますと、24日午後0時50分ごろ、福島県の相双地方で23日から始まった伝統の祭り「相馬野馬追」の甲冑（かっちゅう）競馬の開催中、1人が落馬し、馬が観客席に向かって逃げ出したということです。馬はその後確保されましたが、衝突された観客やスタッフなど6人がけがをして、3人が病院に運ばれました。いずれも命に別条は