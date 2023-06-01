岐阜県警によると、24日午後、同県大垣市の住宅で成人男性2人と成人女性1人の遺体が見つかった。目立った外傷や争った形跡はない。この家に住む高齢夫婦と長男と連絡が取れておらず、県警は身元や死因を調べている。