兵庫・たつの市で親子2人が殺害された事件で、警察は42歳の男を全国に指名手配し、公開捜査に踏み切りました。殺人の疑いで指名手配されたのは、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）です。大山容疑者は5月13日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（52）を刃物のようなもので何度も刺して殺害した疑いが持たれています。5月19日に千尋さんと母の澄惠さん（74）が血を流して死亡しているのが見つかり、警察は殺人事件と断定して捜