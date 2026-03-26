暑さが気になるこれからの季節にぴったりな、爽やかなスイーツが紀ノ国屋から登場♡毎年人気の夏季限定「メレンゲレモンパイ」が今年も販売スタートしました。ふんわり軽やかなメレンゲと爽やかなレモンクリームが重なり合う、見た目も味わいも華やかな一品。今年はパイ層がリニューアルされ、さらに香ばしく贅沢な味わいへと進化しています。 4層仕立ての贅沢レモンスイーツ 紀ノ国屋