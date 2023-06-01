◇インターリーグブルージェイズ−パイレーツ（2026年5月24日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は24日（日本時間25日）、本拠地でのパイレーツ戦に「6番・三塁」で先発出場する。前日は守備のみの出場で打席に立つことはなかったが、22日（日本時間23日）の同戦では4打席連続三振を喫し、これで21日（同22日）のヤンキース戦最終打席から5打席連続三振と、不振から抜け出せない。さらに、安打は18日（