２４日、有人宇宙船「神舟２３号」を載せ、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征２号Ｆ遥２３」。（酒泉＝新華社記者／連振）【新華社酒泉5月24日】中国は24日、有人宇宙船「神舟23号」を搭載した運搬ロケット「長征2号F遥23」を北西部の酒泉衛星発射センターから打ち上げた。