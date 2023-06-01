ハンガリーの新首相マジャル氏は、前のオルバン政権が表明していたICC=国際刑事裁判所からの脱退を「撤回する」と明らかにしました。ハンガリーのICC脱退は、6月に正式に発効される予定でした。東ヨーロッパのハンガリーで今月就任したマジャル首相は、前政権のオルバン氏が表明していたICC=国際刑事裁判所からの脱退を「撤回する」と自身のSNSで明らかにしました。ハンガリーのICC脱退は、6月2日に正式に発効される予定になってい