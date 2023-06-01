セリエA 25/26の第38節 パルマとサッスオーロの試合が、5月24日22:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。 パルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ダニエル・ミコワイェフスキ（FW）、エマヌエレ・バレリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に名