全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[トマス マルティン エチェベリ] 0 - 3 [ヌーノ ボルヘス] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第1日がフランス パリで行われ、男子シングルス1回戦で、第23シードのトマス マルティン エチェベリと第50シードのヌーノ ボルヘスが対戦した。