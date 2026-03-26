全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マイケル ゼン] 0 - 3 [ディノ プリズミッチ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第1日がフランス パリで行われ、男子シングルス1回戦で、マイケル ゼンとディノ プリズミッチが対戦した。 第1セットはディノ プリズミッチが6-1で先取。第2セットもディノ プリズミッ