最近のECサイトは、もはや単なる通販サイトではない。閲覧履歴や購入履歴、滞在時間やスクロール速度まで含めてユーザーの嗜好を解析し、「次に欲しくなるモノ」をかなり高い確率で差し込んでくる。筆者も長年、ガジェットや日用品を含めてさまざまな商品を見続けているが、今回ばかりは「なぜこれを表示した」と笑ってしまった。 それが今回紹介するアライグマのトイレペーパーホルダ}