十年来のAndroid党を自認する筆者ですが、2025年9月、久しぶりにiPhoneを買いました。その購入理由の1つが「iPhoneにおけるRCS体験を味わってみたい」でした。 iPhone 17で、Android端末宛にRCSをやりとりしているところ。最下段のメッセージ入力欄には「RCS」の表記がみえます AndroidとiPhone間では、電話番号をキーにメッセージをやりとりしようとすると、送信に1通3円程度かかるSMSを選ぶしかあ