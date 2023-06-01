坂本城本丸南側の石垣の一部とみられる花こう岩＝22日、大津市明智光秀が琵琶湖岸に築いた坂本城（大津市）跡の発掘調査で、本丸の南側にあった石垣の一部とみられる花こう岩10個が出土し、大津市が25日に発表した。過去に本丸東側の「湖中石垣」が確認されているが、南側部分は初という。絵図が残っておらず「幻の城」とされてきた坂本城の構造解明へ前進した。坂本城は織田信長の命を受けた光秀が1571年に築城を始めた。本丸