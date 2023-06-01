【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は24日、米イランの戦闘終結に向けた交渉について「核施設の解体といったイランの核の脅威を排除することでトランプ米大統領と意見が一致した」とX（旧ツイッター）で述べた。