◇オランダ1部・欧州カンファレンスリーグ出場決定プレーオフ決勝アヤックス1―1（PK4―3）ユトレヒト（2026年5月24日オランダ・フォレンダム）アヤックスのDF板倉滉とDF冨安健洋がピッチ上で初競演し、欧州カンファレンスリーグ予選出場権獲得に貢献した。5位アヤックスと6位ユトレヒトによる決勝で板倉は0―0の後半40分から4―3―3のアンカーで出場。延長前半5分からは冨安が最終ラインに入った。直後にアヤックスが先